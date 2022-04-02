День единения с белорусами в Петербурге отметили подсветкой Дворцового моста

Дворцовый мост в Петербурге вечером 2 апреля окрасился в цвета российского и белорусского флагов. Поводом стал День единения народов.

Как сообщает пресс-служба городского правительства, подсветку можно будет увидеть только нынешней ночью. Таким образом город отмечает 25-летие со дня подписания договора «Об образовании Сообщества России и Беларуси».

«Подсветка Дворцового моста меняется в исключительных случаях, в дни праздников и памятных дат в истории города и страны», — отметили в Смольном.