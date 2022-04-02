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    День единения с белорусами в Петербурге отметили подсветкой Дворцового моста

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    Дворцовый мост в Петербурге вечером 2 апреля окрасился в цвета российского и белорусского флагов. Поводом стал День единения народов.

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    Как сообщает пресс-служба городского правительства, подсветку можно будет увидеть только нынешней ночью. Таким образом город отмечает 25-летие со дня подписания договора «Об образовании Сообщества России и Беларуси».

    «Подсветка Дворцового моста меняется в исключительных случаях, в дни праздников и памятных дат в истории города и страны», — отметили в Смольном.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею в будущем году сделать этот день государственным выходным. «Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать», — уверена спикер.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    q876rt
    Красота. С праздником всех.
    RMN
    Не хочу я с ними единиться.
    Captan02
    Ура ! Ура! Ура !
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