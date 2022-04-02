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    ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинала КХЛ

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    Победой хоккейного клуба ЦСКА завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА. Встреча проходила 2 апреля в Санкт-Петербурге.

    ЦСКА выиграл со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Голы за московский клуб забили Максим Соркин (2 минута), Александр Попов (57) и Владислав Каменев (59 — в пустые ворота). У СКА отличился Андрей Кузьменко (23 — в большинстве).

    Таким образом, счет в серии стал 1–0 в пользу ЦСКА. В финал выйдет команда, первой выигравшая четыре матча. Следующая встреча соперников пройдет также в Петербурге 4 апреля.

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