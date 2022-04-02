Спикер Госдумы предложил вновь отправить школьников дежурить в столовых и подметать полы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задался вопросом о необходимости привлечения детей к труду. В своем телеграм-канале 2 апреля он разместил пост, в котором сообщил о якобы направленных ему обращениях от родительского сообщества и учителей. Они переживают, «что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, «подежурить» в столовой и на переменах считалось обычным делом», а теперь запрещено.

По мнению политика, занимая позицию, согласно которой «убираться должна уборщица», а «дети ходят в школу учиться», любовь к труду не сформируешь.