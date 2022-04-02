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    Спикер Госдумы предложил вновь отправить школьников дежурить в столовых и подметать полы

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин задался вопросом о необходимости привлечения детей к труду. В своем телеграм-канале 2 апреля он разместил пост, в котором сообщил о якобы направленных ему обращениях от родительского сообщества и учителей. Они переживают, «что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, «подежурить» в столовой и на переменах считалось обычным делом», а теперь запрещено.

    По мнению политика, занимая позицию, согласно которой «убираться должна уборщица», а «дети ходят в школу учиться», любовь к труду не сформируешь.

    «Предлагаю подумать о вовлечённости детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни», — предложил спикер Госдумы.

    И получил в ответ всего за несколько часов десять тысяч комментариев. Среди них как предложения возродить субботники и поездки на картошку, так и советы «начать с депутатов».

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    Комментарии (30)

    Pupin
    Пусть володин на личном примере начнёт убирать госдуму, толку больше будет!
    McGillavry
    Хорошее предложение. Только сначала надо его тщательно проверить на депутатах — пускай сами у себя введут дежурство по столовой, моют полы и прочие вещи делают.
    howo
    «В японских школах нет уборщиц и дворников, поэтому каждый день после уроков школьники сами берутся на метелки, тряпки и ведра. Причем они подметают, моют пол и протирают окна не только в своем классе, но и в коридорах, актовом зале и даже в туалетах. Кроме того, в обязанности учеников входит наведение порядка на школьном дворе, где дети собирают мусор, косят траву, подстригают деревья.

    Во многих школах есть еще и огороды, где выращиваются овощи для школьной столовой. Как правило, на них работают учащиеся старших классов, но малыши тоже часто участвуют в прополке или сборе урожая. Таким образом японские дети с самого раннего возраста приучаются к мысли, что любой труд должен поровну распределяться между всем. А еще они на своем опыте узнают, сколько усилий нужно, чтобы, скажем, вымыть туалет или посадить картофель.

    Обедают школьники не в столовой, а в своих классах. Перед едой обязательно моют руки и дополнительно обрабатывают их антисептиком. Потом надевают белые халаты и прячут волосы под специальными шапочками.»

    Дежурные, которые привозят еду из столовой на специальных тележках, раскладывают ее по тарелкам и расставляют на партах.
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