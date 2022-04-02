В двух авариях под Петербургом спасателям пришлось мять и резать металл. Не обошлось без погибших

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком под Керро, рядом с Хапо-Ое дороги не хватило «Шевроле» и «Субару».
Как пишет 47news, авария у деревни Хапо-Ое произошла около часа дня 2 апреля. Две легковушки столкнулись лоб в лоб, водитель «Шевроле» скончался на месте. Еще двоих — 46-летнего пассажира «Шевроле» и 32-летнего водителя «Субару» — вытаскивали из машин с помощью гидравлического пресса. Они в больнице.
Помощь спасателей понадобилась и на трассе рядом с садоводством Керро. Chevrolet и грузовик MAN, предварительно, ехали в попутном направлении.
36-летний водитель легковушки также оказался зажат в салоне, сейчас он госпитализирован.