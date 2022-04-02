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    В двух авариях под Петербургом спасателям пришлось мять и резать металл. Не обошлось без погибших

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    Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком под Керро, рядом с Хапо-Ое дороги не хватило «Шевроле» и «Субару».

    Как пишет 47news, авария у деревни Хапо-Ое произошла около часа дня 2 апреля. Две легковушки столкнулись лоб в лоб, водитель «Шевроле» скончался на месте. Еще двоих — 46-летнего пассажира «Шевроле» и 32-летнего водителя «Субару» — вытаскивали из машин с помощью гидравлического пресса. Они в больнице.

    Помощь спасателей понадобилась и на трассе рядом с садоводством Керро. Chevrolet и грузовик MAN, предварительно, ехали в попутном направлении.

    36-летний водитель легковушки также оказался зажат в салоне, сейчас он госпитализирован.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    Avs7153
    Предварительно пьян - это как? Немного беременна?
    allyouneedislove
    вечно гоняют на дорогах так, как будто на собственные похороны опаздывают... вот и результат...
    давно пора 40 поставить как ограничитель и побольше принудильных ограничетелей скорости поставить на дорогах
    да, будут ползти как черепахи, зато летальных исходов не будет =Р
    заботиться надо о сохранении населения...
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