Шведский производитель упаковки из картона под Петербургом ищет новых владельцев

Компания Smurfit Kappa уходит с российского рынка и ищет покупателей на заводы в Ленобласти. Пока предприятия не будут проданы, для работников ничего не изменится.

О продаже пишет 47news со ссылкой на правительство Ленобласти 2 апреля. Smurfit Kappa намерена избавиться от заводов во Всеволожске и Коммунаре, там делают упаковку из гофрокартона.

«Речь идет не о закрытии производств, а о продаже активов в России, в том числе предприятий во Всеволожске и Коммунаре. По информации руководства компании, до появления нового собственника заводов предприятия продолжат работать и выплачивать заработную плату сотрудникам», — приводятся слова вице-губернатора Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.