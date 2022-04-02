    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    759мм

    70%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Шведский производитель упаковки из картона под Петербургом ищет новых владельцев

    4
    Печать

    Компания Smurfit Kappa уходит с российского рынка и ищет покупателей на заводы в Ленобласти. Пока предприятия не будут проданы, для работников ничего не изменится.

    О продаже пишет 47news со ссылкой на правительство Ленобласти 2 апреля. Smurfit Kappa намерена избавиться от заводов во Всеволожске и Коммунаре, там делают упаковку из гофрокартона.

    «Речь идет не о закрытии производств, а о продаже активов в России, в том числе предприятий во Всеволожске и Коммунаре. По информации руководства компании, до появления нового собственника заводов предприятия продолжат работать и выплачивать заработную плату сотрудникам», — приводятся слова вице-губернатора Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

    Компания зарегистрирована в России в 1997 году, 93,9 % принадлежит шведскому Smurfit Kappa Packaging. Из отчета за прошлый год следует, что АО «Смерфит Каппа Рус» получило 15,5 млрд рублей и чистую прибыль 1,1 млрд рублей.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    274488045
    И что, не найти покупателей. Дак если не ищутся покупатели - пусть тогда губернатор найдет покупателей. В данное время бумага и картон на вес золота. Более того, картон можно использовать в строительстве для гипсокартона
    Russian Lives Matter
    Новые собственники прибыль показывать не будут. Это только глупые иностранцы делают.
    267081996
    хе, продавать...
    отнять и поделить!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний