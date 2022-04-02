Несчастливый «Талисман». Фейковый коммунальщик с приятелем ограбили ломбард под Петербургом

После налета двух визитеров подсчитывают убытки в ломбарде Кировского района Ленобласти. Незваные гости обогатились на миллионы.
Как сообщает 47news, с утра 2 апреля в ломбард «Талисман» на Лесной улице в городе Отрадное заявился мужчина в спецовке работника коммунальных служб. Он осмотрелся и перемахнул через прилавок, припугнув продавщицу. В ломбард забежал второй налетчик. Напарник разбил витрины и выгреб в сумку все украшения. Затем грабители выбежали и скрылись. По предварительной информации, помещение не было оборудовано сигнализацией.
Грабители вынесли украшений примерно на 40 млн рублей. Точная сумма ещё будет установлена.