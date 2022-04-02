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    Несчастливый «Талисман». Фейковый коммунальщик с приятелем ограбили ломбард под Петербургом

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    После налета двух визитеров подсчитывают убытки в ломбарде Кировского района Ленобласти. Незваные гости обогатились на миллионы.

    Как сообщает 47news, с утра 2 апреля в ломбард «Талисман» на Лесной улице в городе Отрадное заявился мужчина в спецовке работника коммунальных служб. Он осмотрелся и перемахнул через прилавок, припугнув продавщицу. В ломбард забежал второй налетчик. Напарник разбил витрины и выгреб в сумку все украшения. Затем грабители выбежали и скрылись. По предварительной информации, помещение не было оборудовано сигнализацией.

    Грабители вынесли украшений примерно на 40 млн рублей. Точная сумма ещё будет установлена.

    © Фонтанка.Ру

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