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    Александр Беглов приехал на продуктовый склад и убедился, что сахара достаточно

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 апреля записал видеообращение в оптово-распределительном центре торговой сети X5 Group на фоне мешков с продовольствием.

    «Лично убедился — запасов сахара в городе достаточно. Только на этом складе более 300 тонн. Ажиотаж постепенно снижается. Люди видят, что полки магазинов не пустуют», — прокомментировал он в своем телеграм-канале.

    Глава города также выразил уверенность, что цены на сахар снизятся после введения запрета на его вывоз из страны. Кроме того, ретейлеры ведут переговоры с поставщиками и выстраивают логистику, что позволило бы сохранить «оптимальные» цены и ассортимент.

    «У нас в Петербурге много своих производств, которые дают продукты отличного качества. Мясо, рыба, молоко, хлеб — всем этим мы будем обеспечены», — заверил Александр Беглов, пообещав в ближайшем времени увеличение объемов производства на локальных предприятиях, новые рабочие места и рост налогов в городской бюджет.

    «И от петербуржцев ждём вклада в общее дело — выбирайте в магазинах наше», — посоветовал он.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (23)

    Gerafotich
    Если посчитать на каждого жителя 5 млн города - по 60 грамм! Не густо!
    RUDZHIN
    в понедельник покупал сыр за 119 рублей,в среду за 139 рублей...сегодня хотел купить, уже 159 рэ) про остальное молчу...
    RMN
    Прямо как товарищ Жданов в 1941. Как тут не уверовать в переселение душ?
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