Александр Беглов приехал на продуктовый склад и убедился, что сахара достаточно

«Лично убедился — запасов сахара в городе достаточно. Только на этом складе более 300 тонн. Ажиотаж постепенно снижается. Люди видят, что полки магазинов не пустуют», — прокомментировал он в своем телеграм-канале.

Глава города также выразил уверенность, что цены на сахар снизятся после введения запрета на его вывоз из страны. Кроме того, ретейлеры ведут переговоры с поставщиками и выстраивают логистику, что позволило бы сохранить «оптимальные» цены и ассортимент.