Александр Беглов приехал на продуктовый склад и убедился, что сахара достаточно

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 апреля записал видеообращение в оптово-распределительном центре торговой сети X5 Group на фоне мешков с продовольствием.
«Лично убедился — запасов сахара в городе достаточно. Только на этом складе более 300 тонн. Ажиотаж постепенно снижается. Люди видят, что полки магазинов не пустуют», — прокомментировал он в своем телеграм-канале.
Глава города также выразил уверенность, что цены на сахар снизятся после введения запрета на его вывоз из страны. Кроме того, ретейлеры ведут переговоры с поставщиками и выстраивают логистику, что позволило бы сохранить «оптимальные» цены и ассортимент.
«У нас в Петербурге много своих производств, которые дают продукты отличного качества. Мясо, рыба, молоко, хлеб — всем этим мы будем обеспечены», — заверил Александр Беглов, пообещав в ближайшем времени увеличение объемов производства на локальных предприятиях, новые рабочие места и рост налогов в городской бюджет.
«И от петербуржцев ждём вклада в общее дело — выбирайте в магазинах наше», — посоветовал он.