Драка перекрыла полосу движения на Васильевском. Таксиста ударили битой по голове

Резкие маневры на дороге закончились дракой на Васильевском острове в Петербурге. Последним аргументом стал удар битой.
Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, накануне вечером на набережной Макарова не поделили проезжую часть две компании на автомобилях. Разговор о том, кто не прав, устроили прямо на дороге. Сначала двое обменивались тумаками, затем один из них достал из багажника биту. Удар по голове сразил противника.
«Фонтанка.ру»
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в полицию поступила информация об избиении водителя «Хёндэ Соляриса». 33-летнего таксиста в состоянии средней тяжести госпитализировали. Заявлений по факту драки в ведомство не подавали. Сотрудники разыскивают второго участника конфликта.