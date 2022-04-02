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    Драка перекрыла полосу движения на Васильевском. Таксиста ударили битой по голове

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    Резкие маневры на дороге закончились дракой на Васильевском острове в Петербурге. Последним аргументом стал удар битой.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, накануне вечером на набережной Макарова не поделили проезжую часть две компании на автомобилях. Разговор о том, кто не прав, устроили прямо на дороге. Сначала двое обменивались тумаками, затем один из них достал из багажника биту. Удар по голове сразил противника.

    «Фонтанка.ру»

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в полицию поступила информация об избиении водителя «Хёндэ Соляриса». 33-летнего таксиста в состоянии средней тяжести госпитализировали. Заявлений по факту драки в ведомство не подавали. Сотрудники разыскивают второго участника конфликта.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (10)

    261215271
    Город высокой культуры быта
    AndrewBarsik
    Столько уродов ежедневно портят жизнь гражданам, препятствуя реализации ими своих прав и проедая уплачиваемые ими налоги. Но граждане почему-то готовы убивать другу друга, сидеть за это в тюрьме, но не готовы бороться против тех, кто ущемляет и обворовывает их.
    hal9000
    Битой по башке надо тем кто эту дешманскую камеру поставил..это позор какой то..на дачах стоят ито лучше..
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