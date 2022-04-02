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    В Минобороны заявили о повреждении аэродромов в Полтаве и Днепре

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    Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отчитался об успехах российской армии утром 2 апреля.

    По его словам, уничтожены топливохранилища на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре. В Урожайном Сумского района сбиты два вертолета Ми-24.

    Отчет Минобороны за пять недель спецоперации выглядит так: «Уничтожены 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники».

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