В Минобороны заявили о повреждении аэродромов в Полтаве и Днепре

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отчитался об успехах российской армии утром 2 апреля.

По его словам, уничтожены топливохранилища на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре. В Урожайном Сумского района сбиты два вертолета Ми-24.

Отчет Минобороны за пять недель спецоперации выглядит так: «Уничтожены 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники».