«Хрустальному» мальчику нужна помощь, чтобы твёрдо стоять на ногах

Всего сын перенес более 30 переломов, в том числе крайне тяжелых, требующих срочного хирургического лечения. Бедра и голени Мише укрепляли штифтами — при падении или неосторожном движении они удерживали кости от перелома. Но несколько раз эти штифты смещались, травмировали мышцы, сын страдал от боли. Стержни удаляли, заменяли новыми. Миша перенес уже десять таких операций.

«Сразу после рождения у Миши обнаружили перелом ключицы и бедра. Обследование выявило редкую врожденную патологию, из-за которой кости становятся хрупкими и ломкими. Таких детей называют «хрустальными».

В прошлом году ему заменили штифты в голенях — установили новые, телескопические. Теперь они будут «расти» вместе с сыном. Лечение и операции нам помогал оплачивать Русфонд — спасибо всем огромное! Уверена, что только лечение в московской клинике даёт Мише возможность раз за разом вставать на ноги.



Он борец! Постоянно занимается дома: тренирует мышцы гантелями, отжимается, подтягивается. Ходит в бассейн. Благодаря лекарству для укрепления костей и упорным тренировкам, ему удалось в очередной раз восстановиться после операции.



Сейчас лечение необходимо продолжать, иначе все усилия насмарку. Но оно не оплачивается из средств ОМС, и я снова прошу вас о помощи!» Ольга Канашева, Санкт-Петербург



Татьяна Хасянова, педиатр Центра врожденной патологии, клиника «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic) (Москва):



«У Миши тяжёлый тип несовершенного остеогенеза, мальчик регулярно проходит курсовое медикаментозное лечение и реабилитацию. За последний год он перенес две операции по замене телескопических стержней и коррекции деформаций костей голеней. Для сохранения достигнутых результатов ребёнку необходимо продолжить терапию препаратом памидронат в сочетании с реабилитационными занятиями».

