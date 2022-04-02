«Хрустальному» мальчику нужна помощь, чтобы твёрдо стоять на ногах

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Миша Канашев, 14 лет.
Несовершенный остеогенез.
Требуется курсовое лечение. Не хватает 533 976 руб.
«Сразу после рождения у Миши обнаружили перелом ключицы и бедра. Обследование выявило редкую врожденную патологию, из-за которой кости становятся хрупкими и ломкими. Таких детей называют «хрустальными».
Всего сын перенес более 30 переломов, в том числе крайне тяжелых, требующих срочного хирургического лечения. Бедра и голени Мише укрепляли штифтами — при падении или неосторожном движении они удерживали кости от перелома. Но несколько раз эти штифты смещались, травмировали мышцы, сын страдал от боли. Стержни удаляли, заменяли новыми. Миша перенес уже десять таких операций.
В прошлом году ему заменили штифты в голенях — установили новые, телескопические. Теперь они будут «расти» вместе с сыном. Лечение и операции нам помогал оплачивать Русфонд — спасибо всем огромное! Уверена, что только лечение в московской клинике даёт Мише возможность раз за разом вставать на ноги.
Он борец! Постоянно занимается дома: тренирует мышцы гантелями, отжимается, подтягивается. Ходит в бассейн. Благодаря лекарству для укрепления костей и упорным тренировкам, ему удалось в очередной раз восстановиться после операции.
Сейчас лечение необходимо продолжать, иначе все усилия насмарку. Но оно не оплачивается из средств ОМС, и я снова прошу вас о помощи!» Ольга Канашева, Санкт-Петербург
Татьяна Хасянова, педиатр Центра врожденной патологии, клиника «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic) (Москва):
«У Миши тяжёлый тип несовершенного остеогенеза, мальчик регулярно проходит курсовое медикаментозное лечение и реабилитацию. За последний год он перенес две операции по замене телескопических стержней и коррекции деформаций костей голеней. Для сохранения достигнутых результатов ребёнку необходимо продолжить терапию препаратом памидронат в сочетании с реабилитационными занятиями».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».