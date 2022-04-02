Стас Михайлов и Диана Гурцкая стали народными артистами России. Соответствующий указ Владимира Путина 1 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что они удостоены звания «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».
Диана Гурцкая родилась в 1978 году в Сухуме, в 1999-м окончила училище им. Гнесиных в Москве. В 2000-м вышел ее дебютный альбом «Ты здесь». Всего она выпустила 10 альбомов. С 2005-го руководит благотворительным фондом «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям.
Стас Михайлов родился в 1969 году в Сочи, дебютный альбом выпустил в 1997 году. Прославился на всю страну после песни «Без тебя». Выпустил более десяти альбомов.