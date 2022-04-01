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    Пять лет строгого режима дали экс-чиновнику эконадзора Ленобласти за мздоимство

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    Пять лет колонии строгого режима получил бывший начальник отдела комитета государственного экологического надзора Ленинградской области. Его признали виновным в получении взяток.

    Пресс-служба областного следкома 1 апреля уточнила, что чиновник не сможет в течение пяти лет занимать госдолжности. Суд признал его виновным в получении одной крупной взятки и четырех поменьше.

    Было установлено, что 11 февраля 2020 года начальник отдела комитета получил 650 тысяч за уменьшение штрафа по административному материалу в отношении организации из Всеволожского района. Ей же ныне осужденный обещал покровительство и впредь.

    «Фонтанка» писала, что взяткополучателем оказался на тот момент 41-летний Дмитрий Шмарков, занимавший кресло начальника Северного отдела департамента комитета. 47 news подробно рассказывал и о задержании посредников.

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