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    Умерла звезда «Экипажа», актриса Александра Яковлева

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    Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Об этом вечером 1 апреля ТАССу сообщил режиссер Николай Лебедев.

    Он уточнил, что актриса тяжело болела. Сама Яковлева в 2019 году рассказывала, что уже два года больна онкологическим заболеванием. Актриса прославилась ролью в фильме-катастрофе «Экипаж» 1979 года, где она сыграла в одной из первых эротических сцен в советском кино вместе с Леонидом Филатовым. Также сыграла в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи» и многих других.

    В 1990-х ушла из актерской профессии, была председателем комитета по вопросам культуры и туризма города Калининграда, заместителем мэра города. Позже работала в службе по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту Пулково и на Октябрьской железной дороге. В 2012-м стала председателем калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко».

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    Комментарии (20)

    zelf
    Я не знаю что сказать. Подруга моей мамы. Хорошее было воемя. Печально, больно.
    W Bons
    жаль , очень жаль
    Danik
    Жаль. Очень.
    Эпоха уходит неотвратимо...
    Она оставили след в истории и это хорошо!
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