Умерла звезда «Экипажа», актриса Александра Яковлева

Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Об этом вечером 1 апреля ТАССу сообщил режиссер Николай Лебедев.
Он уточнил, что актриса тяжело болела. Сама Яковлева в 2019 году рассказывала, что уже два года больна онкологическим заболеванием. Актриса прославилась ролью в фильме-катастрофе «Экипаж» 1979 года, где она сыграла в одной из первых эротических сцен в советском кино вместе с Леонидом Филатовым. Также сыграла в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи» и многих других.
В 1990-х ушла из актерской профессии, была председателем комитета по вопросам культуры и туризма города Калининграда, заместителем мэра города. Позже работала в службе по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту Пулково и на Октябрьской железной дороге. В 2012-м стала председателем калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко».