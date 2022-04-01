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    Песков: Россия укрепит западные рубежи, чтобы никому не приходило в голову напасть

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    Россия укрепит свои западные рубежи, чтобы «поддерживать необходимый паритет». Об этом 1 апреля в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО. — Прим. ред.) укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу, и наше министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — подчеркнул Песков.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту о планах по укреплению западных рубежей в начале марта.

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    Комментарии (9)

    Дядя Бо
    Надо на опережение, напасть самим на всех, "весь мир в труху".
    VKuser279092
    На него нападает собственный мозг. А умирают и страдают миллионы неповинных. В сети есть подробный анализ состояния, вызванного длительной онкотерапией.
    265096618
    А кто нападать хотел? Паранойя, оказывается, заразная штука.
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