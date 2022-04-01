Песков: Россия укрепит западные рубежи, чтобы никому не приходило в голову напасть

Россия укрепит свои западные рубежи, чтобы «поддерживать необходимый паритет». Об этом 1 апреля в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО. — Прим. ред.) укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу, и наше министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — подчеркнул Песков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту о планах по укреплению западных рубежей в начале марта.