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    США вводят санкции против еще 120 российских и белорусских организаций

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    США вводят экспортные санкции в отношении 120 организаций из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Об этом 1 апреля заявили в американском Минторге.

    Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, структуры, внесенные в новый перечень, «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». Включение в черный список означает, что все эти организации не смогут получать американские высокие технологии. Причиной для санкций названо приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции «для поддержки военной модернизации». Среди самых заметных фигурантов для новых санкций — КГБ Белоруссии, спецподразделение КГБ «Альфа» и внутренние войска МВД Белоруссии.

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    Комментарии (6)

    274574964
    Пожалуйста, очнитесь те , от кого зависит. Отвечать же перед Богом за мочилово.
    Цель жизни - духовный рост. А где он в мочилове?
    Учитель(Христос) являлся совершенным образцом человеческого самообладания. Когда его оскорбляли, он не оскорблял в ответ; когда он страдал, он произносил угроз адрес своих мучителей; когда враги обвиняли его, он лишь предавал себя праведному суду своего небесного Отца.
    274574964
    21 век. Разве можно так? Отвечать же перед Богом за все дела.
    Красота, истина и добродетель должны быть путеводной звездой для всех, а не ненависть и убийства.
    Athair
    Давайте уже по всему ЕГРЮЛ...

    ... и последним попадает под санкции ООО "ЯЯЯ" (блин, они уже оба ликвидированы)
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