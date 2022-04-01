США вводят санкции против еще 120 российских и белорусских организаций

США вводят экспортные санкции в отношении 120 организаций из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Об этом 1 апреля заявили в американском Минторге.



Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, структуры, внесенные в новый перечень, «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». Включение в черный список означает, что все эти организации не смогут получать американские высокие технологии. Причиной для санкций названо приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции «для поддержки военной модернизации». Среди самых заметных фигурантов для новых санкций — КГБ Белоруссии, спецподразделение КГБ «Альфа» и внутренние войска МВД Белоруссии.

