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    Росстат: В феврале выросла смертность среди больных COVID-19

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    За февраль в России скончались 43,2 тыс. человек с коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

    Это на 21% больше, чем было в январе. Основной причиной смерти COVID-19 признали у 37,5 тыс. россиян, еще примерно у 5,7 тыс. он признан сопутствующим фактором. Это в два раза меньше пиковых показателей ноября 2021 года (88,1 тыс. человек).

    Напомним, на февраль пришлась вспышка «омикрона» с резким ростом числа случаев заражения. При этом протекало заболевание в большинстве случаев легче, чем при предыдущих штаммах.

    За все время пандемии от коронавируса в России умерли более 660 тысяч человек, всего умерших с таким диагнозом — 760,3 тыс.

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    Комментарии (3)

    Фомальгаут
    Не верю! (С) - К.С. Станиславский....
    Ser_N0771
    чего-то ковид разбушевался, хотелось бы некоторой конкретики: возраст и место смерти
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