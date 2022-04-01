Росстат: В феврале выросла смертность среди больных COVID-19

За февраль в России скончались 43,2 тыс. человек с коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.



Это на 21% больше, чем было в январе. Основной причиной смерти COVID-19 признали у 37,5 тыс. россиян, еще примерно у 5,7 тыс. он признан сопутствующим фактором. Это в два раза меньше пиковых показателей ноября 2021 года (88,1 тыс. человек).



Напомним, на февраль пришлась вспышка «омикрона» с резким ростом числа случаев заражения. При этом протекало заболевание в большинстве случаев легче, чем при предыдущих штаммах.

