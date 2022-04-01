Скончался ленинградский ученый и коллекционер Марк Башмаков

Марк Иванович был человеком разносторонним: доктором физико-математических наук, профессиональным альпинистом, исследователем и коллекционером. Он ребенком пережил блокаду Ленинграда, после школы окончил математико-механический факультет ЛГУ и остался работать в университете: сначала аспирантом, потом доцентом и профессором. Создал свою научную школу и обогатил науку работами по алгебре и теории чисел. Известны его «теорема Башмакова», «проблема Башмакова» и «метод Башмакова».

В своей петербургской квартире на 86-м году жизни умер Марк Башмаков — петербургский коллекционер, библиофил и математик. Об этом 1 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Огромную часть его жизни занимала педагогика. Под руководством Марка Башмакова вышло 50 учебников по математике. Он придумал математический конкурс-игру «Кенгуру», в котором может принять участие любой школьник. Марк Башмаков стал одним из организаторов Академической гимназии и 610-й классической гимназии в Петербурге, где предложил ввести в программу «Латынь и греческий».



Начиная с 1950-х годов и до конца жизни Марк Иванович собирал редкие книги. В 2010-е годы он стал советником директора Эрмитажа и благодаря его деятельному участию в главном музее Петербурга прошло 16 тематических выставок книжных экспонатов из его коллекции. В дар музею Марк Башмаков передал 40 редчайших книг, из которых сложилось целое направление в работе Эрмитажа, в том числе Кабинет книги художника.



Последней прижизненной выставкой из собрания Марка Башмакова стала экспозиция уникальных печатных экземпляров «Печать сюрреализма». Она прошла в Эрмитаже летом 2021 года и представила около ста изданий с иллюстрациями Жоана Миро, Макса Эрнста, Сальвадора Дали и других мастеров, демонстрирующих зарождение, развитие и метаморфозы художественного движения сквозь призму книги и печатной графики.

