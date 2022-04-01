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    «В рамках возможного». Консульство Нидерландов в Петербурге отрицает полную остановку работы

    Посольство Нидерландов не намерено полностью приостанавливать работу в Москве, а также работу генконсульства в Петербурге. При этом нормальных отношений с Россией дипломаты не видят.

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    «Нидерланды продолжают прилагать усилия к поддержанию нидерландско-российских отношений и не имеют намерений закрыть свои представительства в России. Посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжают в рамках возможного оказывать консульские услуги», — сообщило генконсульство в своих соцсетях вечером 1 апреля.

    Ранее диппредставительство подчеркнуло, что «в настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом» и что «посольство Нидерландов в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге вынуждены приостановить часть своей деятельности».

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