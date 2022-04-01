В Карелии перевернулся автобус с детьми, ближайшая районная больница приведена в готовность

«На место выезжала бригада врачей. В настоящий момент проводится сортировка пострадавших. Данные по количеству пострадавших, диагнозам, степени тяжести уточняются. Приведена в готовность Медвежьегорская ЦРБ. Ситуацию держу на контроле. Нахожусь на постоянной связи с министром здравоохранения Архангельской области Александром Сергеевичем Герштанским», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».



По предварительным данным, автобус выехал в кювет, где опрокинулся. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

