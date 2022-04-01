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    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть должность и работать на телеканале

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    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть должность весной и перейти работать на телевизионный канал MSNBC. Об этом со ссылкой на неназванные источники 1 апреля сообщает Axios.

    Отмечается, что слухи об этом ходят уже несколько недель. По словам собеседников медиа, Псаки проводила тесные консультации с юристами по поводу своего решения, чтобы оно оказалось правильным как с этической, так и с юридической точек зрения.

    Другие источники Axios добавили, что она сообщила о намерении присоединиться к MSNBC некоторым высокопоставленным чиновникам в Белом доме. Предварительно, Псаки будет вести шоу телеканала на стриминговом сервисе Peacock.

    Джен Псаки особо известна из-за частных ошибок, которые допускает в высказываниях. Крылатой, в частности, стала ее фраза о том, что природный газ «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».

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    Комментарии (7)

    Андрей К._5e4ce28835681
    Вот беда-то! На кого ты нас оставляешь? Джен, не уходи! Как же мы без тебя будем, звездочка ты наша? 😂🤣😂
    vfhbr
    Первого апреля никому не верь!.. Что-то от нашего Пескова нет сегодня шуток.Правда, еще не вечер...
    07A
    Джен не уходи, ты настоящая. Пропагндоны белоленточников потеряли последний ориентир. Кто переведет на человеческий речи мозжечка байды?
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