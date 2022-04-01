Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть должность и работать на телеканале

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть должность весной и перейти работать на телевизионный канал MSNBC. Об этом со ссылкой на неназванные источники 1 апреля сообщает Axios.
Отмечается, что слухи об этом ходят уже несколько недель. По словам собеседников медиа, Псаки проводила тесные консультации с юристами по поводу своего решения, чтобы оно оказалось правильным как с этической, так и с юридической точек зрения.
Другие источники Axios добавили, что она сообщила о намерении присоединиться к MSNBC некоторым высокопоставленным чиновникам в Белом доме. Предварительно, Псаки будет вести шоу телеканала на стриминговом сервисе Peacock.
Джен Псаки особо известна из-за частных ошибок, которые допускает в высказываниях. Крылатой, в частности, стала ее фраза о том, что природный газ «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».