Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть должность и работать на телеканале

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть должность весной и перейти работать на телевизионный канал MSNBC. Об этом со ссылкой на неназванные источники 1 апреля сообщает Axios.



Отмечается, что слухи об этом ходят уже несколько недель. По словам собеседников медиа, Псаки проводила тесные консультации с юристами по поводу своего решения, чтобы оно оказалось правильным как с этической, так и с юридической точек зрения.



Другие источники Axios добавили, что она сообщила о намерении присоединиться к MSNBC некоторым высокопоставленным чиновникам в Белом доме. Предварительно, Псаки будет вести шоу телеканала на стриминговом сервисе Peacock.

