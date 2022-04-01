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    На парковке у ТЦ в Красном Селе автомобилистов пугала граната

    Внимательные петербуржцы рассмотрели гранату в тёмном пятне, появившемся на газоне в Красносельском районе города 1 апреля.

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    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, сигнал о подозрительном на подтаявшем снегу у торгового центра на площади Ленина в Красном Селе поступил незадолго до половины второго часа дня пятницы.

    Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Прибывшие на место происшествия специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» убедились, что зрение прохожего не подвело: рядом с парковкой ТЦ лежал пустой корпус Ф-1 с механической частью запала. Граната, вероятнее всего, сохранилась со времён Великой Отечественной войны.

    На работу торгового центра случившееся не повлияло. Находка изъята и будет утилизирована.

    Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии (1)

    07A
    Потомки запорожцев стали по городу страйкбольные гранаты разбрасывать. Достойный ответ.
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