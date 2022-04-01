На парковке у ТЦ в Красном Селе автомобилистов пугала граната

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, сигнал о подозрительном на подтаявшем снегу у торгового центра на площади Ленина в Красном Селе поступил незадолго до половины второго часа дня пятницы.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Прибывшие на место происшествия специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» убедились, что зрение прохожего не подвело: рядом с парковкой ТЦ лежал пустой корпус Ф-1 с механической частью запала. Граната, вероятнее всего, сохранилась со времён Великой Отечественной войны.



На работу торгового центра случившееся не повлияло. Находка изъята и будет утилизирована.