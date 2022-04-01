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    Эрмитаж проверили и открыли. Что делать с билетом, если вы устали ждать

    Желающих приобщиться к прекрасному снова ждут в Эрмитаже. Информация о спрятанной во дворце бомбе оказалась плохой первоапрельской шуткой.

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    Как сообщили в пресс-службе музея во второй половине дня 1 апреля, в 15:10 росгвардейцы и сотрудники собственной службы безопасности закончили осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Выходили с пустыми руками — ничего взрывоопасного, обещанного в анонимке, найдено не было.

    «Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить в Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — уточнили в Эрмитаже.

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    Комментарии (2)

    allyouneedislove
    а что там делать? там же не кормят...

    вот постоять очередь, чтобы поесть - это я понимаю.... а чтобы попялиться на картины, которые есть в Интернете - не понимаю...
    Opus
    В Главном штабе шикарно! Идите обязательно!
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