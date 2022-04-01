Эрмитаж проверили и открыли. Что делать с билетом, если вы устали ждать

Как сообщили в пресс-службе музея во второй половине дня 1 апреля, в 15:10 росгвардейцы и сотрудники собственной службы безопасности закончили осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Выходили с пустыми руками — ничего взрывоопасного, обещанного в анонимке, найдено не было.



«Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить в Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — уточнили в Эрмитаже.

