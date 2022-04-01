На Миллионной очевидцы тушили «Пежо» до приезда пожарных

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Информация о пожаре у дома 5/1 по Миллионной улице поступила пожарным в 15:28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. У минивэна Peugeot Partner загорелся моторный отсек. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что сначала на помощь погорельцу пришли очевидцы с огнетушителями. Они пытались останавливать и другие машины, спрашивая у водителей огнетушители.
На место прибыли две пожарные машины и 9 человек личного состава. Пожар потушили в 15:38. У «Пежо» выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.