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    После вмешательства транспортного прокурора стоимость ПЦР-тестов в Пулково уменьшилась на 31%

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    Стоимость ПЦР-исследований на коронавирус в петербургском Пулково уменьшилась на 31% после проверки, проведенной в воздушной гавани транспортным прокурором города.

    Как сообщают 1 апреля в Северо-Западной транспортной прокуратуре, в цену экспресс-тестов в лаборатории ООО «Воздушные ворота Северной столицы» были включены надбавка в виде НДС, которым не облагаются медицинские услуги, а также завышенная плата за услуги подрядной организации, которая принимала биоматериалы на анализ.

    Ранее в СМИ распространилась информация о росте цен на диагностические услуги медицинских лабораторий, расположенных в аэропортах страны. Генпрокурор РФ поручил транспортным прокурорам провести проверки.

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