Петербургскому благотворительному фонду AdVita исполнилось 20 лет

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Фонд был создан врачами и волонтерами, объединенными общей целью: сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. 1 апреля 2002 года исполнительный директор фонда Павел Гринберг получил свидетельство о регистрации некоммерческой организации. Юбилейный год пройдет под девизом «Делаю что люблю». Присоединиться к празднованию и поздравить фонд могут все желающие. «Один из способов поздравить фонд — организовать собственную акцию волонтерского фандрайзинга. То есть провести свой личный сбор пожертвований в пользу фонда и пригласить друзей и знакомых принять в нем участие. Ваше доверие — самое ценное, что может быть в благотворительности. И мы искренне счастливы, когда вы делитесь им, рассказывая близким о нас и о тех, кому мы помогаем», — говорит административный директор фонда Алла Райская.

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Традиция отмечать день рождения фонда акциями волонтерского фандрайзинга появилась два года назад. В первый год был открыто 55 сборов, во второй — 49. Оба раза сборы составили порядка 1 млн рублей. Формат событий ничем не ограничен. В фонде рассказали, что в ходе акций проводились лекции и мастер-классы, устраивались концерты и спектакли, кто-то писал пейзажи и портреты, а кто-то готовил и разыгрывал торты. Популярностью пользовались и сборы, приуроченные к дням рождения сторонников фонда, когда люди просили друзей вместо подарков сделать пожертвование. Свой день рождения фонд будет отмечать по апрель следующего года. К акции можно присоединиться множеством способов: Открыть личный сбор и призвать друзей присоединиться (подробную инструкцию можно найти на сайте фонда).

Поддержать фонд информационно (сделать пост в соцсетях, рассказать о фонде и способах помогать в корпоративной рассылке и т. д.).

Провести корпоративную акцию (продажа товара/услуги в пользу фонда, мероприятие для сотрудников, ярмарка и т.д.).

Участвовать в мероприятиях фонда и его партнеров.

Поддержать пожертвованием или помочь собрать что-то из вещей, которые всегда нужны подопечным.