Петербургскому благотворительному фонду AdVita исполнилось 20 лет

Фонд был создан врачами и волонтерами, объединенными общей целью: сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. 1 апреля 2002 года исполнительный директор фонда Павел Гринберг получил свидетельство о регистрации некоммерческой организации.
Юбилейный год пройдет под девизом «Делаю что люблю». Присоединиться к празднованию и поздравить фонд могут все желающие.
«Один из способов поздравить фонд — организовать собственную акцию волонтерского фандрайзинга. То есть провести свой личный сбор пожертвований в пользу фонда и пригласить друзей и знакомых принять в нем участие. Ваше доверие — самое ценное, что может быть в благотворительности. И мы искренне счастливы, когда вы делитесь им, рассказывая близким о нас и о тех, кому мы помогаем», — говорит административный директор фонда Алла Райская.
Традиция отмечать день рождения фонда акциями волонтерского фандрайзинга появилась два года назад. В первый год был открыто 55 сборов, во второй — 49. Оба раза сборы составили порядка 1 млн рублей. Формат событий ничем не ограничен. В фонде рассказали, что в ходе акций проводились лекции и мастер-классы, устраивались концерты и спектакли, кто-то писал пейзажи и портреты, а кто-то готовил и разыгрывал торты. Популярностью пользовались и сборы, приуроченные к дням рождения сторонников фонда, когда люди просили друзей вместо подарков сделать пожертвование.
Свой день рождения фонд будет отмечать по апрель следующего года. К акции можно присоединиться множеством способов:
- Открыть личный сбор и призвать друзей присоединиться (подробную инструкцию можно найти на сайте фонда).
- Поддержать фонд информационно (сделать пост в соцсетях, рассказать о фонде и способах помогать в корпоративной рассылке и т. д.).
- Провести корпоративную акцию (продажа товара/услуги в пользу фонда, мероприятие для сотрудников, ярмарка и т.д.).
- Участвовать в мероприятиях фонда и его партнеров.
- Поддержать пожертвованием или помочь собрать что-то из вещей, которые всегда нужны подопечным.
«Сегодня мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы помогать людям лечиться от рака, — подчеркивает Алла Райская. — Все годы существования фонда это возможно только благодаря тысячам людей, которые поддерживают нас самыми разными способами. И сейчас очень важно продолжать. Делать то, что любим. И этим помогать».
Подробная информация об акции «Делаю что люблю» размещена на сайте фонда.