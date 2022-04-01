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    Петербургскому благотворительному фонду AdVita исполнилось 20 лет

    1 апреля благотворительному фонду AdVita исполняется 20 лет. Все эти годы он помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге. Адресную помощь получили и получают тысячи человек со всей страны, системную — крупные онкологические клиники.

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    Фонд был создан врачами и волонтерами, объединенными общей целью: сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. 1 апреля 2002 года исполнительный директор фонда Павел Гринберг получил свидетельство о регистрации некоммерческой организации.

    Юбилейный год пройдет под девизом «Делаю что люблю». Присоединиться к празднованию и поздравить фонд могут все желающие.

    «Один из способов поздравить фонд — организовать собственную акцию волонтерского фандрайзинга. То есть провести свой личный сбор пожертвований в пользу фонда и пригласить друзей и знакомых принять в нем участие. Ваше доверие — самое ценное, что может быть в благотворительности. И мы искренне счастливы, когда вы делитесь им, рассказывая близким о нас и о тех, кому мы помогаем», — говорит административный директор фонда Алла Райская.

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    Традиция отмечать день рождения фонда акциями волонтерского фандрайзинга появилась два года назад. В первый год был открыто 55 сборов, во второй — 49. Оба раза сборы составили порядка 1 млн рублей. Формат событий ничем не ограничен. В фонде рассказали, что в ходе акций проводились лекции и мастер-классы, устраивались концерты и спектакли, кто-то писал пейзажи и портреты, а кто-то готовил и разыгрывал торты. Популярностью пользовались и сборы, приуроченные к дням рождения сторонников фонда, когда люди просили друзей вместо подарков сделать пожертвование.

    Свой день рождения фонд будет отмечать по апрель следующего года. К акции можно присоединиться множеством способов:

    • Открыть личный сбор и призвать друзей присоединиться (подробную инструкцию можно найти на сайте фонда).
    • Поддержать фонд информационно (сделать пост в соцсетях, рассказать о фонде и способах помогать в корпоративной рассылке и т. д.).
    • Провести корпоративную акцию (продажа товара/услуги в пользу фонда, мероприятие для сотрудников, ярмарка и т.д.).
    • Участвовать в мероприятиях фонда и его партнеров.
    • Поддержать пожертвованием или помочь собрать что-то из вещей, которые всегда нужны подопечным.

    «Сегодня мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы помогать людям лечиться от рака, — подчеркивает Алла Райская. — Все годы существования фонда это возможно только благодаря тысячам людей, которые поддерживают нас самыми разными способами. И сейчас очень важно продолжать. Делать то, что любим. И этим помогать».

    Подробная информация об акции «Делаю что люблю» размещена на сайте фонда.

    Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд поддерживает подопечных на всех этапах — от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает диагностику, лекарства, поиск донора костного мозга и т. д.

    В 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации. Также системную поддержку получили пациенты федеральных клиник, прежде всего НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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