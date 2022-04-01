Сюрприз для любимой. В Петербурге мужчина украл миллион, чтобы сделать подарок жене

Судя по дальнейшим событиям, мужчина слушал её чрезвычайно внимательно и не остался равнодушен ни к описаниям, где и сколько лежит, ни к уточнению, что шеф забирать выручку не торопится.

О приговоре Денису Паралеву 1 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города. Согласно материалам дела, в январские праздники его жене — сотруднице мебельного магазина — довелось заглянуть в рабочий сейф и оценить его содержимое. Забирая с разрешения администратора 4,8 тысячи рублей в счёт своего процента за продажу дивана, она так впечатлилась пачками купюр, что вечером не смогла не поделиться с мужем.

Вечером 8 января Паралев вручил жене духи и набор косметики. Следующий сюрприз не заставил себя ждать — утром в квартиру нагрянули оперативники. Уже после допроса женщина узнала от мужа, что радовал он её не на внезапно полученную премию, а на деньги, украденные у её работодателя.

Паралев, который ранее уже нарушал УК и КоАП, признался, что после кухонных разговоров подсмотрел код от сейфа в телефоне супруги, приехал в ТЦ «Мебель холл» на Заневском проспекте, открыл нужный ящик стеллажа в магазине и забрал всё, что увидел.

В материалах сказано, что он похитил чуть более 1 миллиона рублей. Сам подсудимый заявил, что деньги не пересчитал, но их было точно больше 55 тысяч — столько он потратил на парфюмерию, остальное спрятал дома за батареей.

Деньги там действительно нашли, но, похоже, не все. По решению суда Паралеву предстоит возместить ООО «Роза Ветров» ещё 501 тысячу рублей. Мужчина извинился, подтвердил, что готов, но пока смог выплатить только 20 тысяч.

В ближайшем будущем радовать супругу он сможет только письмами. Красногвардейский райсуд признал Паралева виновным в воровстве и назначил 3 года и 4 месяца в колонии строгого режима. Под стражу его взяли немедленно.