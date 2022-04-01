В России приостановят взыскание долгов с должников-военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание долгов с должников-военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом говорится в публикации ведомства от 1 апреля.



«…В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российский Федерации… исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично. Граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий», — говорится в тексте сообщения на сайте ФССП.

