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    В России приостановят взыскание долгов с должников-военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине

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    Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание долгов с должников-военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом говорится в публикации ведомства от 1 апреля.

    «…В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российский Федерации… исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично. Граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий», — говорится в тексте сообщения на сайте ФССП.

    Банкам предлагается рассмотреть возможность отзыва с принудительного исполнения документов об обращении взыскания на наложенное имущество — в первую очередь это касается социально не защищенных категорий граждан, должников-военнослужащих и сотрудников войск нацгвардии.

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    Комментарии (25)

    chip1
    Платить нужно тысяч по 10 баксов в месяц, люди там жизнью рискуют каждую минуту!
    260597571
    "Так, несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г. Цхинвал, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины", - указывается в сообщении в Facebook.
    274570251
    Похоже вообще никто не хочет ехать воевать, хоть как-то пытаются заманить, а заманивать уже и нечем, в кубышке шаром покати... Довели страну горе правители...
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