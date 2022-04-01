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    Московская бабушка помогла роботу-курьеру перейти дорогу

    Милое видео с пожилой женщиной распространяется в Сети 1 апреля. Бабушкину заботу на себе ощутил робот-курьер.

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    Видео: DIGITAL WORID

    На записи, появившейся накануне вечером в группе DIGITAL WORID «ВКонтакте», видно, как женщина с сумкой-тележкой переходит дорогу по пешеходному переходу, а за ней едет робот-доставщик. Выйдя на «зебру», она оглядывается, дожидаясь, пока тот подъедет ближе, затем продолжает путь и проделывает то же самое уже на середине дороги, а затем жестами просит начавшего было движение водителя подождать — и подгоняюще машет замешкавшемуся роботу. Вторую половину дороги они пересекают уже рядышком.

    Столичные СМИ и группы в соцсетях, распространившие видео сегодня, пишут, что дело было в Москве.

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    Комментарии (8)

    Urs
    Будущее, о котором ни кто не просил)))
    Ырыс
    Робот аналоговнет
    Alex_77
    делают из Москвы кибердеревню)
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