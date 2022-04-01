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    «Стелс-омикрона» не видно: в Петербурге осталось всего 2009 ковидных коек

    Коронавирус продолжает отступать в Петербурге — число пациентов в больницах и на дому снижается, а чиновники последовательно сворачивают опустевшие койки, следует из статистики Смольного.

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    Как говорится в опубликованной 1 апреля эпидемиологической справке, в Петербурге на лечении в стационарах находятся 1 758 пациентов, 235 в реанимации, 58 на ИВЛ. Для них оставили 2009 коек. Еще 11 956 человек лечатся амбулаторно.

    Темпы вакцинации продолжают держаться на минимуме — в 185 взрослых и 92 детских прививочных кабинетах за сутки сделали 1 039 первых прививок и 1 178 вторых. Полностью привиты в Петербурге 3,06 млн жителей.

    За последние сутки в городе выявили 958 случаев ковида. Выздоровели 5 204 пациента, скончались 19.

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    Комментарии (1)

    Блейк
    Эй! Роспотребнадзор! Хватит уже взятки брать. Не пора ли отменить приказ №3? Люди без зарплаты сидят дома. В городе уже давно нет сложной эпидемической ситуации. В других регионах отменяют при 80% вакцинированности населения.
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