«Стелс-омикрона» не видно: в Петербурге осталось всего 2009 ковидных коек

Как говорится в опубликованной 1 апреля эпидемиологической справке, в Петербурге на лечении в стационарах находятся 1 758 пациентов, 235 в реанимации, 58 на ИВЛ. Для них оставили 2009 коек. Еще 11 956 человек лечатся амбулаторно.



Темпы вакцинации продолжают держаться на минимуме — в 185 взрослых и 92 детских прививочных кабинетах за сутки сделали 1 039 первых прививок и 1 178 вторых. Полностью привиты в Петербурге 3,06 млн жителей.



За последние сутки в городе выявили 958 случаев ковида. Выздоровели 5 204 пациента, скончались 19.

