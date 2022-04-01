В марте «новая вторичка» подорожала на 15% — «квадрат» теперь стоит 216 тысяч рублей

— Доля ипотечных сделок после 27 марта, когда перестали действовать многие одобренные кредиты, составила 28%, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Это неплохой показатель с учетом текущих очень высоких ставок. Ипотеку сейчас берут в основном те, кому до покупки новой квартиры не хватает незначительной суммы, и те, кто использует средства от продажи старого жилья в качестве первого взноса.

На вторичном рынке в марте объем продаж превысил февральские показатели на 15%. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), квартиры покупали за наличные, а также в ипотеку — в основном это были люди с кредитами, одобренными до повышения ключевой ставки.

Ипотечные кредиты в марте чаще всего брали на квартиры в «новой вторичке», то есть в домах не старше 10 лет. Из квартир популярностью пользовались студии и однокомнатные квартиры в Московском, Невском и Красносельском районах, и высокий спрос почти вымыл подобное предложение с рынка. За наличные покупали более бюджетное жилье в старых панельных домах и «сталинках».



Эксперты агентства подчеркивают, что предложение на вторичном рынке продолжает сокращаться, что влечет на фоне высокого спроса рост цен по всем категориям жилья.



Как отметил Сергей Дроздов, сильнее всего подорожали самые ликвидные квартиры — это жилье в петербургской «новой вторичке». Цена квадратного метра здесь выросла на 4,7% и достигла 215,7 тыс. рублей. «Новая вторичка» в Мурино и Кудрово подорожала еще сильнее — на 13% за месяц, до 178,6 тыс. рублей за «квадрат». «Хрущевки» и «брежневки» тоже подтянулись — за месяц они стали дороже на 4,2%, до 170,6 тыс. рублей за «квадрат».



Дальнейшая ситуация на вторичном рынке будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке. Если ставка будет снижена, то эта мера серьезно поддержит спрос. В противном случае с учетом майских праздников, когда продажи традиционно сокращаются, и летних отпусков объем спроса может снизиться.

