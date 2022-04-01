ВЦИОМ: О доверии к президенту Владимиру Путину заявили 81 процент россиян

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 1 апреля.
Мнение респондентов собирали с 21 по 27 марта. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 81% россиян. Деятельность президента одобряют 79% респондентов.
Число положительно оценивающих работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю также выросло и составило 51,8% и 52,4% соответственно.
Председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 63,1% опрошенных.
Среди глав парламентских фракций наибольшее доверие у россиян вызывает Владимир Жириновский (41,1%), далее следует Геннадий Зюганов (27,5%), затем Сергей Миронов (27,1%) и Алексей Нечаев (8,4%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0%, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8% и «Новые люди» — 4,6%.