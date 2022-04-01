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    ВЦИОМ: О доверии к президенту Владимиру Путину заявили 81 процент россиян

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    Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 1 апреля.

    Мнение респондентов собирали с 21 по 27 марта. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 81% россиян. Деятельность президента одобряют 79% респондентов.

    Число положительно оценивающих работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю также выросло и составило 51,8% и 52,4% соответственно.

    Председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 63,1% опрошенных.

    Среди глав парламентских фракций наибольшее доверие у россиян вызывает Владимир Жириновский (41,1%), далее следует Геннадий Зюганов (27,5%), затем Сергей Миронов (27,1%) и Алексей Нечаев (8,4%).

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0%, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8% и «Новые люди» — 4,6%.

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    Комментарии (10)

    Andy_N 2016
    Конечно "одобряют"... боятся просто правду говорить вероятно, ни и + накрутки
    Никого не знаю кто бы одобрямс или был за ЕР -ню..
    ProstoZloy
    Странно ещё, что после принятия закона, приравнивающего высказывания о несогласии со "спецоперацией" к госизмене, число одобрямсов не достигло 146%.
    AndrewBarsik
    Пугающие цифры. Чаушеску, Кадаффи, Хуссейну за месяц до их финала доверяло не менее 99%.
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