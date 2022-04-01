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    По подозрению в угоне трактора с обочины в Ленобласти задержали новгородского предпринимателя

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    Полиция Ленобласти задержала подозреваемого в угоне трактора с технологической дороги в Подпорожском районе. Им оказался предприниматель из Новгородской области. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Сообщение об угоне в полицию Подпорожского района поступило днем 29 марта. 43-летний житель Псковской области рассказал, что в период с ноября 2021 года по 28 марта 2022 года с обочины технологической дороги на 12-м километре дороги Подпорожье — Пидьма, в километре от деревни Хевроньино, пропал трактор-трелевочник стоимостью 1 123 290 рублей. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4, п. б, ст. 158 УК РФ).

    А в шесть часов вечера 31 марта у автовокзала в поселке Шимск Новгородской области сотрудники полиции задержали подозреваемого — 36-летнего индивидуального предпринимателя, проживающего в Новгородской области и занимающегося сельским хозяйством. Его доставили в отдел полиции Подпорожского района Ленобласти, а позже поместили в изолятор. Местонахождение похищенного трактора устанавливают.

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    Комментарии (1)

    Zet
    С ноября по 28 марта - 5 месяцев - судьба трактора никого не интересовала.
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