По подозрению в угоне трактора с обочины в Ленобласти задержали новгородского предпринимателя

Полиция Ленобласти задержала подозреваемого в угоне трактора с технологической дороги в Подпорожском районе. Им оказался предприниматель из Новгородской области. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба регионального ГУ МВД.



Сообщение об угоне в полицию Подпорожского района поступило днем 29 марта. 43-летний житель Псковской области рассказал, что в период с ноября 2021 года по 28 марта 2022 года с обочины технологической дороги на 12-м километре дороги Подпорожье — Пидьма, в километре от деревни Хевроньино, пропал трактор-трелевочник стоимостью 1 123 290 рублей. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4, п. б, ст. 158 УК РФ).