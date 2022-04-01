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    Смольный не будет начислять пени за просрочку платежей арендаторам городского имущества

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    Правительство Петербурга утвердило новые меры поддержки бизнеса «в условиях санкционного давления». Пени за просрочку платежей по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

    Комитет имущественных отношений уже подготовил соответствующее распоряжение по поручению губернатора Александра Беглова.

    Пени не будут начисляться с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Эта мера поддержки распространяется на договоры аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, договоры на размещение нестационарных торговых объектов, инвестиционные соглашения и договоры аренды участков на инвестусловиях, а также иные договоры, обладающие признаком инвестиционных, которые были заключены с КИО.

    «Эта мера позволит стабилизировать положение предпринимателей, особенно в малом и среднем бизнесе. Арендаторы получат передышку для решения финансовых проблем и возможность сохранить бизнес и рабочие места», — цитируются в сообщении слова губернатора.

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    Комментарии (2)

    hedgehog_
    а кому заносят за аренду городских газонов с целью установки шаурмячных и прочих сараев?
    Главный спец по технике консервации
    Благодетели! Поддерживают бизнес!
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