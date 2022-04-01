Смольный не будет начислять пени за просрочку платежей арендаторам городского имущества

Правительство Петербурга утвердило новые меры поддержки бизнеса «в условиях санкционного давления». Пени за просрочку платежей по договорам аренды городского имущества не будут начисляться до конца года. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Смольного.



Комитет имущественных отношений уже подготовил соответствующее распоряжение по поручению губернатора Александра Беглова.



Пени не будут начисляться с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Эта мера поддержки распространяется на договоры аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, договоры на размещение нестационарных торговых объектов, инвестиционные соглашения и договоры аренды участков на инвестусловиях, а также иные договоры, обладающие признаком инвестиционных, которые были заключены с КИО.

