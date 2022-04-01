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    Полиция просит выйти на связь тех, кто кормил лангустами фальшивых consgirls в Петербурге

    Десять человек задержаны по делу о мошенничестве, которое проворачивали под предлогом знакомств мужчин с мечтающими о любви наследницами в Петербурге. Полиция ищет обедневших после свидания, а СК присматривается к «депутатским дочкам».

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    Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 1 апреля, из десяти задержанных один находится под домашним арестом, остальные ограничены подпиской о невыезде. На видео, которое публикует петербургский главк, — «менеджеры оптимизма» из бутафорских ресторанов, куда под рассказы о роскошной жизни девушки приводили кавалеров с сайтов знакомств, а потом оставляли в одиночестве считать нули в счёте за изыски в виде лангустинов и шампанского Louis Roederer.

    «Поднимала настроение девочка, да», — признаётся улыбающаяся блондинка.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    По оперативным данным, в качестве консуматорш, которые представлялись дочками депутатов, чиновников, миллиардеров, привлекались в том числе несовершеннолетние девушки. Предполагается, что этим займётся Следственный комитет — полицейское следствие уже передало в СК соответствующие материалы.

    Обманутыми кавалерами также интересуются. Как писала «Фонтанка», большинство из них, оставшись без девушек и денег, не жаловались. В ГУ МВД по Петербургу и области предлагают это исправить:

    «Сотрудники уголовного розыска, которые продолжают устанавливать все факты деятельности организованной группы, предлагают пострадавшим от действий мошенников позвонить либо написать в мессенджерах по телефону +7(911)797-03-60».

    Где и как работали аферисты, а также о том, сколько им приносила отлаженная схема, читайте в материале «От альфонса до лоха. В Петербурге накрыли корпорацию фальшивых congirls».

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    Комментарии (12)

    265055770
    "Фальшивых consgirls"? Звучит примерно как "фальшивых экстрасенсов". Чем настоящие от фальшивых отличаются?
    274544775
    Главное не выйти на Ирину В…. В этом деле 😅😅😅
    Кремлебот вне категорий
    "Перепись лохов объявляю открытой!"(почти (с))
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