Полиция просит выйти на связь тех, кто кормил лангустами фальшивых consgirls в Петербурге

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 1 апреля, из десяти задержанных один находится под домашним арестом, остальные ограничены подпиской о невыезде. На видео, которое публикует петербургский главк, — «менеджеры оптимизма» из бутафорских ресторанов, куда под рассказы о роскошной жизни девушки приводили кавалеров с сайтов знакомств, а потом оставляли в одиночестве считать нули в счёте за изыски в виде лангустинов и шампанского Louis Roederer.

По оперативным данным, в качестве консуматорш, которые представлялись дочками депутатов, чиновников, миллиардеров, привлекались в том числе несовершеннолетние девушки. Предполагается, что этим займётся Следственный комитет — полицейское следствие уже передало в СК соответствующие материалы.



Обманутыми кавалерами также интересуются. Как писала «Фонтанка», большинство из них, оставшись без девушек и денег, не жаловались. В ГУ МВД по Петербургу и области предлагают это исправить:



«Сотрудники уголовного розыска, которые продолжают устанавливать все факты деятельности организованной группы, предлагают пострадавшим от действий мошенников позвонить либо написать в мессенджерах по телефону +7(911)797-03-60».



Где и как работали аферисты, а также о том, сколько им приносила отлаженная схема, читайте в материале «От альфонса до лоха. В Петербурге накрыли корпорацию фальшивых congirls».

