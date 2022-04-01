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    «С меня хватит». Джим Керри объявил о завершении карьеры

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    Популярный комический актер Джим Керри заявил, что хочет завершить карьеру в Голливуде. Об этом он рассказал в интервью, посвященному выходу фильма «Соник 2 в кино». Видео с интервью появилось в соцсетях 1 апреля — и дата заставляет относиться к заявлению артиста с подозрением.

    Обсуждая фильм, комик сказал, что, «вероятно», завершит карьеру и «относится к этому очень серьезно». Правда, его может заставить передумать предложение сыграть какую-то выдающуюся роль.

    «Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям действительно важно это увидеть, я мог бы вернуться», — сказал комик.

    60-летний актер рассказал, что больше всего любит спокойно проводить время, рисовать и заниматься духовными практиками.

    «Я сделал достаточно. С меня хватит», — подытожил Джим Керри в интервью.

    Фильм «Соник 2 в кино», который может оказаться последним в карьере актера, стартует в международном прокате 8 апреля. В России его показ пока не запланирован.

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    Комментарии (2)

    barboter
    Внимательно смотрим на календарь.
    07A
    Трагедия!
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