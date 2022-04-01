«С меня хватит». Джим Керри объявил о завершении карьеры

Популярный комический актер Джим Керри заявил, что хочет завершить карьеру в Голливуде. Об этом он рассказал в интервью, посвященному выходу фильма «Соник 2 в кино». Видео с интервью появилось в соцсетях 1 апреля — и дата заставляет относиться к заявлению артиста с подозрением.
Обсуждая фильм, комик сказал, что, «вероятно», завершит карьеру и «относится к этому очень серьезно». Правда, его может заставить передумать предложение сыграть какую-то выдающуюся роль.
«Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям действительно важно это увидеть, я мог бы вернуться», — сказал комик.
60-летний актер рассказал, что больше всего любит спокойно проводить время, рисовать и заниматься духовными практиками.
«Я сделал достаточно. С меня хватит», — подытожил Джим Керри в интервью.
Фильм «Соник 2 в кино», который может оказаться последним в карьере актера, стартует в международном прокате 8 апреля. В России его показ пока не запланирован.