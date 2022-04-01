«С меня хватит». Джим Керри объявил о завершении карьеры

Популярный комический актер Джим Керри заявил, что хочет завершить карьеру в Голливуде. Об этом он рассказал в интервью, посвященному выходу фильма «Соник 2 в кино». Видео с интервью появилось в соцсетях 1 апреля — и дата заставляет относиться к заявлению артиста с подозрением.



Обсуждая фильм, комик сказал, что, «вероятно», завершит карьеру и «относится к этому очень серьезно». Правда, его может заставить передумать предложение сыграть какую-то выдающуюся роль.



«Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям действительно важно это увидеть, я мог бы вернуться», — сказал комик.

