Свободные дороги не помешали водителям находить друг друга. На Наличной встретились автобус и трактор

Утром 1 апреля дороги в Петербурге были необычно свободны даже в час пик: максимальная загруженность составила всего 4 балла — это на 1 балл меньше обычного. Однако это не помешало происшествиям, которые собирали пробки и выгоняли пассажиров из общественного транспорта.
Дважды за утро отличились каршеринги. Так, на улице Руставели, перед проспектом Науки, арендный Renault Kaptur догнал Lifan, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. Из-за аварии на Руставели собралась пробка, и «все лезут через карман».
А на Владимирской площади каршеринговый Hyundai врезался в светофор на островке безопасности. По словам очевидца Ильи, звука торможения не было.
На Заневской площади, по словам участника группы Александра, из-за аварии встали троллейбусы и трамваи. Пассажирам электротранспорта пришлось продолжить путь пешком. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что трамваи и троллейбусы встали под обесточенным участком контактной сети. Задержка в движении составила полчаса: с 8:22 до 8:52. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.
На Наличной улице, у трамвайного кольца, в ДТП попал новенький автобус №230, пишет Константин. С его слов, водитель при повороте не пропустил уборочный трактор. Судя по фото, столкновение было несерьезным, но затор на Наличной оно собрало и трамваям путь перегородило.
«Я не понимаю, зачем он туда попёрся, они заворачивают с Наличной на Уральскую и там стоят, а этот, видимо, не знает дороги, там поток транспорта постоянный, вот, видимо, он и отвлёкся, а тракторист думал, что водитель автобуса видит его...» — удивляется Константин.
При этом в целом по Петербургу пробки в настоящее время составляют всего 3 балла. Как и в утренний час пик, это на 1 балл больше обычного. Утром самыми загруженными магистралями оказались проспект Культуры — Тихорецкий проспект, где в сторону центра было 7 баллов, а также Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в центр и Московское шоссе в обе стороны — там было по 6 баллов.
Крупнейшие пробки с утра были:
- в 8:45 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 8:55 на проспекте Стачек и Старо-Петергофском проспекте — 3,1 км от улицы Трефолева до Старо-Калинкина моста;
- в 8:45 на Индустриальном проспекте — 3 км от Хасанской улицы до шоссе Революции;
- в 8:27 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 2,8 км от КАД до проспекта Наставников;
- в 9:27 на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту — 2,7 км от Левашовского проспекта до Дворцовой набережной.