Свободные дороги не помешали водителям находить друг друга. На Наличной встретились автобус и трактор

Утром 1 апреля дороги в Петербурге были необычно свободны даже в час пик: максимальная загруженность составила всего 4 балла — это на 1 балл меньше обычного. Однако это не помешало происшествиям, которые собирали пробки и выгоняли пассажиров из общественного транспорта.

Дважды за утро отличились каршеринги. Так, на улице Руставели, перед проспектом Науки, арендный Renault Kaptur догнал Lifan, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. Из-за аварии на Руставели собралась пробка, и «все лезут через карман».

А на Владимирской площади каршеринговый Hyundai врезался в светофор на островке безопасности. По словам очевидца Ильи, звука торможения не было.

На Заневской площади, по словам участника группы Александра, из-за аварии встали троллейбусы и трамваи. Пассажирам электротранспорта пришлось продолжить путь пешком. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что трамваи и троллейбусы встали под обесточенным участком контактной сети. Задержка в движении составила полчаса: с 8:22 до 8:52. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

На Наличной улице, у трамвайного кольца, в ДТП попал новенький автобус №230, пишет Константин. С его слов, водитель при повороте не пропустил уборочный трактор. Судя по фото, столкновение было несерьезным, но затор на Наличной оно собрало и трамваям путь перегородило.

«Я не понимаю, зачем он туда попёрся, они заворачивают с Наличной на Уральскую и там стоят, а этот, видимо, не знает дороги, там поток транспорта постоянный, вот, видимо, он и отвлёкся, а тракторист думал, что водитель автобуса видит его...» — удивляется Константин.