Автомобиль влетел в трамвай после аварии на Стародеревенской

Машина врезалась в трамвай на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта. Об этом 1 апреля рассказали в соцсетях очевидцы: по словам подписчика группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», у трамвая разбито окно.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в 11 утра на указанном месте произошла авария с участием двух автомобилей. Один из них отбросило в сторону, и он влетел в транспорт, который стоял на остановке.
«Трамваи № 18 временно следуют до Удельного парка. В трамвае пострадавших нет», — добавили в ГЭТ.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД, автомобилисты также не пострадали в аварии.