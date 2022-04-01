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    Автомобиль влетел в трамвай после аварии на Стародеревенской

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    Машина врезалась в трамвай на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта. Об этом 1 апреля рассказали в соцсетях очевидцы: по словам подписчика группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», у трамвая разбито окно.

    Фото: Николай Бандурин
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    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в 11 утра на указанном месте произошла авария с участием двух автомобилей. Один из них отбросило в сторону, и он влетел в транспорт, который стоял на остановке.

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    «Трамваи № 18 временно следуют до Удельного парка. В трамвае пострадавших нет», — добавили в ГЭТ.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД, автомобилисты также не пострадали в аварии.

    Фото: Николай Бандурин

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