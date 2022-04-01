Пенсионерка вышла на балкон в Шушарах и попала под обстрел. Стрелок как в воду канул

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет того, кто перепутал с тиром балкон девятиэтажки в Шушарах. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 апреля.
85-летняя жительница дома на Изборской улице обратилась в экстренные службы накануне за час до полуночи с просьбой разобраться с наглецом, который как будто задумал отправить её в больницу.
По словам женщины, её едва не подстрелили на собственном балконе: пуля, по счастью, отскочила и не попала в неё. В доказательство она продемонстрировала приехавшим полицейским металлический шарик и указала на соседний балкон на пятом этаже — там мелькнул мужчина, который предположительно стрелял из пневматики.
Девятиэтажка, где живёт женщина, построена буквой «П». Сотрудники присмотрелись к окнам и навестили соседей — квартиру 59-летнего пенсионера из Рязанской области, которую он делит с сестрой и её супругом.
Последние были на работе, однако женщина по телефону заверила, что никакого оружия в их доме нет. Её брат на месте подтвердил, что безоружен, и впустил полицейских в квартиру. Они ничего не нашли.