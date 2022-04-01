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    Мужчина облил краской и поджег автомобиль соседки под Гатчиной

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    Сосед с богатым прошлым едва не сжег автомобиль жительнице Гатчинского района Ленобласти. От уничтожения огнем машину спас очевидец. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Вечером 30 марта в полицию Гатчинского района обратилась 42-летняя жительница Шпаньково и рассказала, что около 23 часов у дома 14 по улице Алексея Рыкунова кто-то облил краской крышку багажника ее Hyundai Solaris, а затем поджег его. Пожар потушил проезжавший мимо водитель. В итоге у «Соляриса» было повреждено лакокрасочное покрытие крышки багажника. Сумма ущерба устанавливается.

    На следующий день, 31 марта, сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался неоднократно судимый 43-летний сосед потерпевшей. Взяли его в своей квартире, у него изъяли банку из-под краски.

    Во факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Как взбесились.Каждый день машины бабам жгут.Садить их беспощадно,сейчас время такое-автопарк беречь надо.
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