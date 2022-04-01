Мужчина облил краской и поджег автомобиль соседки под Гатчиной

Сосед с богатым прошлым едва не сжег автомобиль жительнице Гатчинского района Ленобласти. От уничтожения огнем машину спас очевидец. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Вечером 30 марта в полицию Гатчинского района обратилась 42-летняя жительница Шпаньково и рассказала, что около 23 часов у дома 14 по улице Алексея Рыкунова кто-то облил краской крышку багажника ее Hyundai Solaris, а затем поджег его. Пожар потушил проезжавший мимо водитель. В итоге у «Соляриса» было повреждено лакокрасочное покрытие крышки багажника. Сумма ущерба устанавливается.