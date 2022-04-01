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    Полуночный стрелок на BMW нарушил покой жителей Васильевского и попал в руки полиции

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    Жителей Железноводской улицы потревожил ночной стрелок, открывший огонь прямо из автомобиля. Теперь он коротает время в отделе полиции.

    Шум во дворе дома 27 поднялся ближе к полуночи 30 марта — в полицию сообщили, что кто-то стреляет из машины у 4-й парадной. Наряд ГИБДД обнаружил на месте BMW X3, за рулем которого сидел 27-летний нетрезвый гражданин — причем с предметом, напоминающим оружие. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 апреля.

    Подозреваемого увезли в отдел полиции. Выяснилось, что вооружен мужчина был неплохо: у него изъяли пистолет GRAND POWER с гильзами, патронами и магазинами, а также нож в ножнах.

    Молодой человек стал фигурантом дела о хулиганстве, его отправили в изолятор временного содержания. Известно о нем немного: живет на набережной Мойки, проблем с законом ранее не имел. Остальные данные устанавливаются.

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    Комментарии (2)

    AGP
    Заодно и с правами определился.
    Софокл Аристархович
    Водка - ЗЛО!!!
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