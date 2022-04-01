Полуночный стрелок на BMW нарушил покой жителей Васильевского и попал в руки полиции

Жителей Железноводской улицы потревожил ночной стрелок, открывший огонь прямо из автомобиля. Теперь он коротает время в отделе полиции.



Шум во дворе дома 27 поднялся ближе к полуночи 30 марта — в полицию сообщили, что кто-то стреляет из машины у 4-й парадной. Наряд ГИБДД обнаружил на месте BMW X3, за рулем которого сидел 27-летний нетрезвый гражданин — причем с предметом, напоминающим оружие. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 апреля.

Подозреваемого увезли в отдел полиции. Выяснилось, что вооружен мужчина был неплохо: у него изъяли пистолет GRAND POWER с гильзами, патронами и магазинами, а также нож в ножнах.