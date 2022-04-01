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Медведев: Россия будет поставлять продовольствие «только друзьям»

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещённых ко ввозу продуктов из «недружественных» стран. Об этом 1 апреля говорится в его телеграм-канале.

По словам экс-премьера, Россия является крупнейшим производителем зерновых, наряду с Индией и Китаем, а также главным экспортером пшеницы. Экспорт сельхозпродукции в 2021 году составил более 37 млрд долларов.

Он отметил, что в стране достаточно «разнообразных и вкусных» отечественных продуктов для обеспечения внутренних потребностей. А «делиться ужином с врагом» Медведев не намерен, покупать у таких государств еду — тоже.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. <…> Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить)», — пишет политик.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предрек миру «беспрецедентный продовольственный кризис» из-за ситуации на Украине. В ООН также видят опасность глобального голода в связи с происходящими событиями.

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Комментарии (11)

mikkola2008
Мне одному кажется, что для подсчета наших друзей во всем мире, достаточно пальцев на одной руке.
01011001
Многочисленные друзья - Сирия, Эритрея и КНДР? Ну, поедят-то они с удовольствием.
Mimic
Друзья-то опять страну оберут, как липку, потому что такая торговля как во времена СССР основана на "политической целесообразности".
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