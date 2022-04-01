Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания «Спутника М» для детей 6–11 лет

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6–11 лет планируют начать в конце следующей недели. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках… Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — цитирует его 1 апреля РИА Новости.



Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» в Петербурге началась 28 января. По последним данным Смольного, укол сделали более 3,8 тыс. детей.

