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Поклонская в интервью сообщила, что на нее донесли в СК за детский рисунок с лозунгом о мире

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Экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила в интервью на канале Екатерины Гордеевой, что на нее донесли в Следственный комитет. Заявитель расценил детский рисунок с мирным лозунгом как экстремизм.

«Но это же бред, как это экстремизм? В чём — в мире или в (запрещенном РКН слове)?» — спросила Поклонская, добавив, что рисунок попал в сюжет о сборе гуманитарной помощи.

Интервью с Натальей Поклонской было опубликовано на канале Екатерины Гордеевой 31 марта. В нем экс-депутат Госдумы РФ заявила, что она гражданка России, но украинка.

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Комментарии (6)

ӦВВӦ
А ты думала в рай попала?
denem
Надо было ей уезжать Кабо Верде, пока возможность была
266138465
Пришло время стукачей...........
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