Поклонская в интервью сообщила, что на нее донесли в СК за детский рисунок с лозунгом о мире

Экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила в интервью на канале Екатерины Гордеевой, что на нее донесли в Следственный комитет. Заявитель расценил детский рисунок с мирным лозунгом как экстремизм.



«Но это же бред, как это экстремизм? В чём — в мире или в (запрещенном РКН слове)?» — спросила Поклонская, добавив, что рисунок попал в сюжет о сборе гуманитарной помощи.



Интервью с Натальей Поклонской было опубликовано на канале Екатерины Гордеевой 31 марта. В нем экс-депутат Госдумы РФ заявила, что она гражданка России, но украинка.

