Глава совета директоров компании, строившей перинатальный центр в Гатчине, предстанет перед судом по делу на 700 миллионов

Председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Елисеев готовится предстать перед судом по делу о мошенничестве со средствами, выделенными на строительство перинатальных центров, один из которых расположен в Ленобласти. Ущерб превышает 700 млн рублей. Об этом 31 марта сообщает Генпрокуратура.
Как полагает следствие, с 2014 года по 2015 годы бизнесмен совместно с генеральным директором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами похитил средства, выделенные на строительство перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске и Пскове.
Для вывода более 706 млн рублей использовались фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Деньги уходили на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. В Генпрокуратуре отметили, что недвижимость и драгоценности Елисеева арестованы в целях возмещения взысканий и обеспечения гражданского иска. Дело будет рассматриваться в Щербинском суде Москвы.
Перинатальный центр в Гатчине долгое время оставался одним из проблемных объектов Ленобласти. Строительство учреждения на 130 коек началось в 2015 году. Открыли его только в 2018-м. Стоимость проекта на начальном этапе составляла 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,3 млрд — средства областного бюджета, 1,2 млрд — средства федеральной казны. С начала реализации проекта сменились три подрядчика: «Инженерный центр ЕЭС», ЗАО «Рант» и ООО «СПК-А».
47news неоднократно обращал внимание на финансовые коллизии и подрядные отношения при строительстве, а также на качество работ.