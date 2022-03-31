Глава совета директоров компании, строившей перинатальный центр в Гатчине, предстанет перед судом по делу на 700 миллионов

Как полагает следствие, с 2014 года по 2015 годы бизнесмен совместно с генеральным директором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами похитил средства, выделенные на строительство перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске и Пскове.

Председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Елисеев готовится предстать перед судом по делу о мошенничестве со средствами, выделенными на строительство перинатальных центров, один из которых расположен в Ленобласти. Ущерб превышает 700 млн рублей. Об этом 31 марта сообщает Генпрокуратура.

Для вывода более 706 млн рублей использовались фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Деньги уходили на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. В Генпрокуратуре отметили, что недвижимость и драгоценности Елисеева арестованы в целях возмещения взысканий и обеспечения гражданского иска. Дело будет рассматриваться в Щербинском суде Москвы.



Перинатальный центр в Гатчине долгое время оставался одним из проблемных объектов Ленобласти. Строительство учреждения на 130 коек началось в 2015 году. Открыли его только в 2018-м. Стоимость проекта на начальном этапе составляла 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,3 млрд — средства областного бюджета, 1,2 млрд — средства федеральной казны. С начала реализации проекта сменились три подрядчика: «Инженерный центр ЕЭС», ЗАО «Рант» и ООО «СПК-А».



47news неоднократно обращал внимание на финансовые коллизии и подрядные отношения при строительстве, а также на качество работ.

