Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину

Граждане США, которые находятся на территории РФ или Украины, должны немедленно покинуть эти страны. Об этом 31 марта заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.



«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — подчеркнул он.



Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта. «Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться», — подчеркивали дипломаты.

