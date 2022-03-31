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Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину

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Граждане США, которые находятся на территории РФ или Украины, должны немедленно покинуть эти страны. Об этом 31 марта заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — подчеркнул он.

Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта. «Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться», — подчеркивали дипломаты.

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Комментарии (14)

Hermess
Вроде где-то говорили что американцы всерьёз восприняли заявления путина, и теперь готовятся первыми нанести ядерный удар.

Что-то мне не нравится вся эта ситуация.
Пока российские войска на Украине, спокойно жить не получится
Борис Ельцин
солнцеликий хочет с собой забрать людей/детей побольше... Он свое отжил!
Леонтий
В Америке хорошо.Там суп на улице бесплатно дают.
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