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Директор ЦРУ заболел ковидом спустя день после встречи с Байденом

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Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 31 марта сообщает CNBC со ссылкой на пресс-службу ЦРУ.

Бернс встречался с президентом США накануне. «Их взаимодействие не считается тесным контактом, как определено руководством CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США)», — уточнили в ЦРУ. Бернс был привит от ковида, во время встречи с Байденом он соблюдал дистанцию и был в маске. Симптомы коронавируса у директора ЦРУ легкие, он собирается продолжать работать из дома. 22 марта COVID-19 подтвердился у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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