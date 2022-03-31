Директор ЦРУ заболел ковидом спустя день после встречи с Байденом

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 31 марта сообщает CNBC со ссылкой на пресс-службу ЦРУ.
Бернс встречался с президентом США накануне. «Их взаимодействие не считается тесным контактом, как определено руководством CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США)», — уточнили в ЦРУ. Бернс был привит от ковида, во время встречи с Байденом он соблюдал дистанцию и был в маске. Симптомы коронавируса у директора ЦРУ легкие, он собирается продолжать работать из дома. 22 марта COVID-19 подтвердился у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.