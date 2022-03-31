Книжную ярмарку non/fiction переносят из-за проблем с бумагой и лицензиями

Ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction, которая традиционно проводится весной, в 2022 году перенесли на декабрь. Информация об этом появилась 31 марта на официальном сайте мероприятия.



В заявлении оргкомитета ярмарки говорится об огромных трудностях, которые сегодня испытывает книжная индустрия из-за дефицита бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий и в связи с другими экономическими факторами. Отдельно упоминаются случаи отзыва лицензий на издание книг иностранных авторов.

