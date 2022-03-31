Книжную ярмарку non/fiction переносят из-за проблем с бумагой и лицензиями

Ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction, которая традиционно проводится весной, в 2022 году перенесли на декабрь. Информация об этом появилась 31 марта на официальном сайте мероприятия.
В заявлении оргкомитета ярмарки говорится об огромных трудностях, которые сегодня испытывает книжная индустрия из-за дефицита бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий и в связи с другими экономическими факторами. Отдельно упоминаются случаи отзыва лицензий на издание книг иностранных авторов.
«В этой ситуации Оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле сего года», — сказано в заявлении.
Часть запланированных мероприятий ярмарки пройдет летом, во время книжного фестиваля «Красная площадь». Новая дата проведения non/fiction — с 1 по 5 декабря 2022 года.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Россия столкнулась с дефицитом бумаги.