Что такое аутизм, знают почти 80% россиян

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В преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), который отмечается 2 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Фондом «Обнажённые сердца» представили результаты pro bono исследования. Оно посвящено информированности россиян о расстройствах аутистического спектра и мерах поддержки по трудоустройству людей с аутизмом. Согласно данным опроса, о расстройствах аутистического спектра в той или иной степени известно 77% россиян. 55% что-то слышали. Хорошо знают об аутизме 22% опрошенных.

Хотя бы об одной организации, помогающей людям с РАС, слышали 48% респондентов, ничего о них не знают 52%. О работе Фонда «Обнаженные сердца» слышали 39% из них, о Центре проблем аутизма — 10%, о фонде «Антон тут рядом» — 6%, об ассоциации «Аутизм-регионы» — 4%, о Региональной общественной организации «Контакт» — 3%, а о фонде «Выход» — 2%. При этом информированность о фондах помощи людям с РАС выше среди опрошенных, у которых в ближайшем окружении есть трудоспособные люди с данным расстройством. Таких оказалось 12%. По словам тех, у которых есть знакомые трудоспособного возраста с РАС, больше половины (57%) не обладают трудовым опытом, лишь треть (31%) имеют опыт работы. По мнению опрошенных, людям с аутизмом с поиском работы в первую очередь помогают НКО и благотворительные организации. Такой точки зрения придерживаются 32% россиян. Также государственные структуры в лице службы социальной защиты (29%) и центры занятости населения (20%). Менее распространено представление, что помощь с поиском работы оказывают семьи, чьи дети имеют нарушения развития (14%), учебные заведения (9%) и социальные предприниматели (8%), работодатели (5%), кадровые агентства по поиску персонала (4%). Каждый третий опрошенный не смог назвать тех, кто помогает людям с РАС (29%).

Повышать шансы трудоустройства людей с аутизмом, по мнению россиян, надо, во-первых, через конкретные программы помощи людям с РАС: создание системы подготовки людей с аутизмом к труду, их профессионального обучения и сопровождения на рабочем месте (40%), а также через индивидуальную помощь в трудоустройстве, адаптации и сопровождении на рабочем месте (36%); во-вторых, через информационную работу — как с работодателями (информирование и подготовка работодателей к найму людей с аутизмом — 29%), так и с обществом в целом (информирование общества об опыте успешного трудоустройства людей с аутизмом — 36%). Каждый третий полагает, что шансы трудоустройства для людей с РАС повысит введение налоговых льгот (33%). Отмечается, что в группе информированных об аутизме востребованность всех тестируемых мер по улучшению ситуации с трудоустройством людей с РАС выше, чем среди населения в целом. Согласно законодательству, на предприятиях устанавливаются специальные квоты для приема на работу сотрудников с инвалидностью — работодатели с численностью работников более 100 человек обязаны принять по квоте от 2% до 4 % сотрудников с инвалидностью в зависимости от региона. Однако, по словам экспертов, несмотря на эту законодательную поддержку, случаи трудоустройства людей с аутизмом единичны.

***** Расстройства аутистического спектра (РАС) — это целая группа различных состояний. Основные симптомы РАС — неспособность социализироваться, общаться с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой, ограниченность интересов, стереотипные повторяющиеся действия. По мнению специалистов, возникновению каких-либо РАС способствуют различные факторы, включая генетические, а также связанные с влиянием окружающей среды на развитие мозга на ранних стадиях. Способов вылечить РАС на сегодняшний день нет. Лекарственная терапия для таких людей является вспомогательным методом лечения. Но при надлежащей поддержке, педагогической коррекции, инклюзивном обучении и социальной адаптации, учёте потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества. По данным ВОЗ, приблизительно один ребенок из 160 страдает от РАС. Это лишь усредненная цифра, и показатели распространенности заболевания, зарегистрированные в ходе различных исследований, варьируются в широком диапазоне. В частности, Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал в 2020 году новую статистику — РАС встречаются у каждого 54-го ребёнка. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек.

В России, по некоторым данным, насчитывается более 30 тысяч детей с РАС. При этом в 2021 году в Минздраве РФ заявляли, что выявляемость РАС за пять лет выросла более чем в 2,5 раза. Это связали с увеличением числа врачей-психиатров и детских психологов, прошедших дополнительное обучение по вопросам диагностики и терапии детей с РАС. В 2007 году генеральная Ассамблея ООН установила Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) — он отмечается ежегодно 2 апреля. В резолюции ассамблеи указывалось на необходимость обеспечения детям и взрослым с аутизмом «возможности жить полной и содержательной жизнью». Также в документе содержится призыв выполнять Конвенцию о правах людей с инвалидностью (принята в декабре 2006 года, вступила в силу в мае 2008 года), утверждающую принцип соблюдения всех прав человека и основных свобод в отношении инвалидов. Цель Дня — привлечь внимание общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни.