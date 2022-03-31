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«Майданные технологии». Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый флаг как экстремистский

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Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев («Единая Россия») направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение с просьбой запретить бело-сине-белый флаг как экстремистскую символику. Об этом 31 марта сообщили в телеграм-канале комиссии.

«Все большую популярность начал приобретать так называемый «альтернативный флаг России» — бело-сине-белое полотнище без красной полосы. Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», — заявил Пискарев.

По мнению парламентария, «этот флаг используют, размещают в социальных сетях лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации». Он добавил, что «дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который «не стыдно», — это очередное проявление западных «майданных технологий».

Пискарев также сказал, что возглавляемая им комиссия собирается «изучить, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого флага».

Напомним, что бело-сине-белый флаг приобрел популярность среди противников спецоперации на территории Украины.

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Комментарии (7)

alexpv
Дон Кихот сражался с ветряными мельницами, депутаты с экстремистскими цветами из палитры красок))
Never_Mind
Объясняю. Этот флаг - как символ борьбы за мир, не более. Красная полоса означает кровь. Некоторые слои общества предлагают отказаться от красной полосы и заменить на белую. Экстремизма тут, конечно, целый вагон.
Dmitry Antonov
А какие признаки экстримизма? Наличие синего цвета? Как намёк на трусы оппозиционера?
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