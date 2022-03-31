«Майданные технологии». Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый флаг как экстремистский

Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев («Единая Россия») направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение с просьбой запретить бело-сине-белый флаг как экстремистскую символику. Об этом 31 марта сообщили в телеграм-канале комиссии.



«Все большую популярность начал приобретать так называемый «альтернативный флаг России» — бело-сине-белое полотнище без красной полосы. Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», — заявил Пискарев.

