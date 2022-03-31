«Майданные технологии». Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый флаг как экстремистский

Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев («Единая Россия») направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение с просьбой запретить бело-сине-белый флаг как экстремистскую символику. Об этом 31 марта сообщили в телеграм-канале комиссии.
«Все большую популярность начал приобретать так называемый «альтернативный флаг России» — бело-сине-белое полотнище без красной полосы. Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», — заявил Пискарев.
По мнению парламентария, «этот флаг используют, размещают в социальных сетях лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации». Он добавил, что «дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который «не стыдно», — это очередное проявление западных «майданных технологий».
Пискарев также сказал, что возглавляемая им комиссия собирается «изучить, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого флага».
Напомним, что бело-сине-белый флаг приобрел популярность среди противников спецоперации на территории Украины.