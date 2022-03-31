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Встречная полоса сгубила 35 человек в Петербурге и области с начала года

Госавтоинспекция подсчитала количество серьезных аварий из-за выезда на встречку, которые произошли на дорогах Петербурга и Ленинградской области за несколько прошедших месяцев 2022 года. Число жертв таких ДТП уже перевалило за три десятка, а пострадавших в них более двух сотен.

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Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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С начала 2022 года в Петербурге и Ленобласти произошло 128 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, сообщает пресс-служба УГИБДД регионов. В них погибли 35 человек. Еще 214 человек получили травмы разной степени тяжести, 20 из них дети.

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В ГИБДД напоминают, что перед выездом на встречку нужно убедиться, что такой маневр на этом участке дороги разрешен, встречная полоса свободна и хорошо просматривается, а действия водителя понятны, предсказуемы и не создадут помех другим участникам движения. За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД грозит лишение прав на срок до полугода или штраф в 5000 рублей. А если водителя уже лишали прав за повторный выезд на встречку или повторное превышение скорости, наступает уголовная ответственность.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (2)

VKuser15335355
Сделай две полосы в каждом направлении и всё равно будут выезжать. Разруха не клозетах ,разруха в головах (С).
Фомальгаут
Глядим в корень (по Козьме Пруткову) - а почему выезжают на встречку? Дороги - одна полоса в одном направлении......
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