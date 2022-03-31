Встречная полоса сгубила 35 человек в Петербурге и области с начала года

С начала 2022 года в Петербурге и Ленобласти произошло 128 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, сообщает пресс-служба УГИБДД регионов. В них погибли 35 человек. Еще 214 человек получили травмы разной степени тяжести, 20 из них дети.

В ГИБДД напоминают, что перед выездом на встречку нужно убедиться, что такой маневр на этом участке дороги разрешен, встречная полоса свободна и хорошо просматривается, а действия водителя понятны, предсказуемы и не создадут помех другим участникам движения. За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД грозит лишение прав на срок до полугода или штраф в 5000 рублей. А если водителя уже лишали прав за повторный выезд на встречку или повторное превышение скорости, наступает уголовная ответственность.